Vermisste Seniorin tot in Plauen gefunden

Die Frau war seit Samstag verschwunden.

Plauen. Mit einem Polizeihubschrauber ist seit Sonntagmittag in und um Plauen nach einer vermissten 80-jährigen Frau öffentlichkeitswirksam gesucht worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die Vermisste am späten Montagabend nahe der Dresdener Straße in leblosem Zustand aufgefunden. "Es gibt bislang keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung beziehungsweise eine Straftat", teilte ein Polizeisprecher mit.

Schon am frühen Abend kreiste der Hubschrauber wiederholt über das Gebiet, in dem die Vermisste später gefunden wurde. Die Seniorin war am Samstag nicht nach Hause zurückgekehrt, nachdem sie ihre Wohnung für einen Spaziergang zu einer Gaststätte verlassen hatte. Ihre Angehörigen meldeten sie daraufhin bei der Polizei als vermisst. (nij)