MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Versuchte Automatensprengung in Plauen: Polizei ermittelt drei Jugendliche

Jugendliche versuchten, den Automat mit Böllern aufzusprengen.
Jugendliche versuchten, den Automat mit Böllern aufzusprengen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Jugendliche versuchten, den Automat mit Böllern aufzusprengen.
Jugendliche versuchten, den Automat mit Böllern aufzusprengen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Plauen
Versuchte Automatensprengung in Plauen: Polizei ermittelt drei Jugendliche
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Plauen scheiterte der Versuch, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Die Polizei ermittelte die minderjährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später.

In Plauen haben am Samstagnachmittag drei Jugendliche versucht, einen Zigarettenautomaten mit Böllern aufzusprengen. Laut Polizeidirektion Zwickau hat ein aufmerksamer Zeuge die Tat an der Max-Planck-Straße Ecke Rückertstraße beobachtet und seine Beschreibungen der Personen den Beamten mitgeteilt. Diese konnten daraufhin die drei jugendlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Schon wieder Zigarettenautomaten in Chemnitz gesprengt
Dieser Zigarettenautomat an der Ernst-Enge-Straße wurde Mitte Dezember gesprengt.
Die Täter hatten es auf Automaten im Osten der Stadt abgesehen – einer davon erneut in Gablenz, wo die Polizei zuletzt mehrere andere Straftaten gemeldet hatte.
Christian Mathea
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
24.12.2025
1 min.
Lauter Knall in der Nacht: Wieder ein Automat in Plauen gesprengt
In Plauen ist in der Nacht zum 24. Dezember ein Zigarettenautomat zerstört worden.
Wenige Tage nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten ist in Plauen ein weiteres Gerät zerstört worden. Diesmal war ein Zigarettenautomat das Ziel.
Florian Wunderlich
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel