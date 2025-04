Versuchter Einbruch in Plauen: Massive Schäden an den Türen

Unbekannte wollten am helllichten Tag die Zugänge eines Wohnblockes an der Wettinstraße mit Gewalt öffnen. Gibt es Zeugen?

Ein versuchter Einbruch vermeldet die Polizei vom Freitag, 28. März, aus der Bahnhofsvorstand in Plauen. Demnach haben Unbekannte in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr versucht, an der Wettinstraße die Zugangstüren von zwei Aufgängen eines Wohnblockes gewaltsam zu öffnen. Das sei zwar nicht gelungen, dennoch entstand an den Türen erheblicher...