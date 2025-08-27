Vogtländische Gemeinde investiert mehr in Tierschutz

Plauen
Theuma hat seinen jährlichen Beitrag zur Versorgung von Fundtieren erhöht. Davon profitieren soll die Kooperation mit dem Plauener Tierschutzverein.
Mehr Unterstützung will die Gemeinde Theuma dem Tierschutzverein Plauen und Umgebung mit seinem Tierheim Kandelhof zukommen lassen. Zur Sitzung am Montag erklärte sich der Rat damit einverstanden, das Entgelt von bisher 60 auf 80 Cent pro Einwohner zu erhöhen. Eine Vereinbarung zwischen Gemeinde und Verein besteht seit 2007. Jetzt wird die...
