Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vogtländisches Handwerk trifft auf Mittelmeerflair – Saunahersteller aus Weischlitz eröffnet Showroom auf Mallorca

Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca.
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca. Bild: Erdmann Sauna & Spa
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf dem Pariser Ausstellungsstück bequem.
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf dem Pariser Ausstellungsstück bequem. Bild: Ellen Liebner
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert.
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert. Bild: Ellen Liebner
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca.
Seit Oktober 2025 unterhält Nicole Erdmann für ihr Unternehmen einen Showroom auf Mallorca. Bild: Erdmann Sauna & Spa
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf dem Pariser Ausstellungsstück bequem.
Geschäftsführerin Nicole Erdmann macht es sich auf dem Pariser Ausstellungsstück bequem. Bild: Ellen Liebner
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert.
Von minimalistisch bis rustikal - das Portfolio des Saunaherstellers ist breit gefächert. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vogtländisches Handwerk trifft auf Mittelmeerflair – Saunahersteller aus Weischlitz eröffnet Showroom auf Mallorca
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erfolgsgeschichte von Erdmann Saunabau hat 1993 im Vogtland begonnen. Heute realisiert das Unternehmen Luxus-Saunaprojekte weltweit. Der neue Showroom auf Mallorca ist ein weiterer Meilenstein.

Erst Paris, jetzt Mallorca – das vogtländische Familienunternehmen Erdmann Saunabau & Spa erweitert seinen Wirkungskreis über die Landesgrenzen hinaus. Der Saunahersteller aus Weischlitz hat auf der Baleareninsel erstmals einen Showroom eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
08.11.2025
4 min.
Vogtländischer Unternehmer blickt bewegt auf den 9. November 1989: „Der Tag, an dem die Mauer fiel, war der schönste in meinem Leben“
Für ein Anti-Wehrdienst-Plakat wurde der Vogtländer Bernd Erdmann vom DDR-Regime mit Freiheitsentzug bestraft.
Ein Anti-Wehrdienst-Plakat wurde ihm zum Verhängnis: Seine freie Meinungsäußerung hat Bernd Erdmann in den 1980er-Jahren mit einer Freiheitsstrafe bezahlt, die sein Leben prägte.
Claudia Bodenschatz
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
28.11.2025
2 min.
Vogtland-Sparkasse muss Geldautomaten im Globus-Markt abbauen
Globus-Markt in Weischlitz: Die Sparkasse Vogtland muss ihren Geldautomaten demontieren.
Nach Angaben des Geldhauses hat der Einzelhandelskonzern den Mietvertrag gekündigt. Was über die Hintergründe bekannt ist.
Swen Uhlig
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
Mehr Artikel