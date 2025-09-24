Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland drängt auf Schlüsselrolle im Masterplan Südwestsachsen: „Unsere Region hat enormes Entwicklungspotenzial“

CDU-Kreischef Sören Voigt (links) und Kreisgeschäftsführer Marcus Fritsch. Bild: Gerd Möckel
CDU-Kreischef Sören Voigt (links) und Kreisgeschäftsführer Marcus Fritsch. Bild: Gerd Möckel
Vogtland drängt auf Schlüsselrolle im Masterplan Südwestsachsen: „Unsere Region hat enormes Entwicklungspotenzial“
Von Uwe Selbmann
Der CDU-Kreisverband fordert eine starke Berücksichtigung des Vogtlandes im bis 2026 entstehenden Masterplan Südwestsachsen ein. Was für die Christdemokraten dabei im Fokus steht.

Das Vogtland fordert eine starke Berücksichtigung im anstehenden Masterplan für Südwestsachsen ein. Mit diesem soll sich die Region auf den bis 2035 anstehenden Strukturwandel in der Industrie durch Dekarbonisierung und Digitalisierung vorbereiten.
