Die Fassade der Vogtlandbibliothek.
Die Fassade der Vogtlandbibliothek. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vogtlandbibliothek in Plauen mit unerwünschter Graffiti beschmiert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Was die Beseitigung der unleserlichen Schriftzüge kosten wird.

Die Fassade der Vogtlandbibliothek in Plauen ist mit unleserlichen Schriftzügen besprüht worden. Das hat die Polizei berichtet. Unbekannte Täter nutzten dafür den Zeitraum zwischen Samstag, 27. Dezember, etwa 15 Uhr, und Montag, 29. Dezember, gegen 7.30 Uhr. Die Vogtlandbibliothek befindet sich an der Neundorfer Straße im Stadtzentrum. Laut...
