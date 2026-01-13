MENÜ
  • Vogtlandkreis warnt vor Gefahren des einsetzenden Tauwetters: Was Bürger jetzt beachten sollten

Nach dem einsetzenden Tauwetter wächst die Gefahr durch Eiszapfen.
Nach dem einsetzenden Tauwetter wächst die Gefahr durch Eiszapfen.
Nach dem einsetzenden Tauwetter wächst die Gefahr durch Eiszapfen.
Nach dem einsetzenden Tauwetter wächst die Gefahr durch Eiszapfen.
Plauen
Vogtlandkreis warnt vor Gefahren des einsetzenden Tauwetters: Was Bürger jetzt beachten sollten
Redakteur
Von Bernd Jubelt
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In vielen Teilen des Vogtlandes hat am Dienstag Tauwetter eingesetzt. Neue Gefahren lauern.

Vor den Tücken des einsetzenden Tauwetters hat am Dienstag das vogtländische Landratsamt gewarnt. Eisflächen auf Talsperren, Seen und Flüssen sollten nicht betreten werden. „Eis wirkt oft tragfähig, kann aber durch Strömungen, Zuläufe und schwankende Wasserstände plötzlich brechen“, heißt es. Darauf macht auch die...
