Vogtlandmilch erweitert Produktion auf Plauener Sportplatz: „Sonst wären wir weggewesen“

Plauen
Bei der Vogtlandmilch im Norden von Plauen ist die größte Investition der Unternehmensgeschichte abgeschlossen worden. Dabei schien die Abwanderung des Betriebes vor drei Jahren beinahe zwangsläufig.
Wer im Internet bei Google Maps die Adresse der Großmolkerei Vogtlandmilch eingibt, landet noch immer bei einem Sportplatz. „Sports Field“ heißt es dort mit grüner Markierung, obwohl das einstige Trainingsgelände des Sport- und Ballspielclubs 90 Plauen (SpuBC) längst mit einer Produktionshalle bebaut ist. Wo sich einst die SpuBC-Kicker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.