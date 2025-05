Volle Lkw-Stellplätze: Verkehrsclub warnt vor Gefahr auf A 72 im Vogtland

Nach einer Stichprobe am Rastplatz in Neuensalz schlägt der ACE Alarm: Fast jeder zweite Brummi parkte ohne regulären Stellplatz.

Die Parksituation für Lkw-Fahrer auf der A 72 im Vogtland ist weiterhin besorgniserregend. Das schätzt zumindest der ACE Auto Club Europa nach einer Stichprobe am Rastplatz Neuensalz so ein. Die Anlage war überbelegt, als die Tester sie am Dienstagabend unter die Lupe nahmen, was zu gefährlichen Falschpark-Situationen führte.