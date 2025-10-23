Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vollsperrung der B 173 vor den Toren Plauens: So geht es nach drei Wochen Bauzeit jetzt weiter

Am Mittwoch liefen auf der frisch sanierten B 173 Markierungsarbeiten.
Am Mittwoch liefen auf der frisch sanierten B 173 Markierungsarbeiten.
Am Mittwoch liefen auf der frisch sanierten B 173 Markierungsarbeiten.
Am Mittwoch liefen auf der frisch sanierten B 173 Markierungsarbeiten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vollsperrung der B 173 vor den Toren Plauens: So geht es nach drei Wochen Bauzeit jetzt weiter
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Vor Ort hat sich einiges getan. Zum Baustart hatte das Landesstraßenbauamt für diesen Freitag die Verkehrsfreigabe angekündigt. Wird die Bauzeit eingehalten? „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Pendler, die über die B 173 als Autobahnzubringer von der A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost nach Plauen müssen, können aufatmen. Die seit dem 6. Oktober im Zuge einer Fahrbahnsanierung komplett gesperrte Bundesstraße soll voraussichtlich im Verlauf des Freitags wieder befahrbar sein. Das hat das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr...
