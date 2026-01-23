Vom Eingang bis zum WC in der ersten Etage: Barriere-Tester fällen hartes Urteil über Stolperfallen in Plauens Rathaus

Die städtische Behindertenbeauftrage Heidi Seeling hat sich kritisch mit der Barrierefreiheit im Rathaus auseinandergesetzt. Betroffen sind nicht nur Rollstuhlfahrer. Welches Plauener Gebäude als Vorbild dient.

Im Plauener Rathaus gibt es in Sachen Barrierefreiheit Nachholbedarf. Das sagt Heidi Seeling, die Behindertenbeauftragte der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit Menschen mit Handicap hat sie die öffentlichen Räume des sanierten Gebäudes getestet. Das Ergebnis ernüchtert: „Barrierefreiheit ist keine Option, sondern eine Verpflichtung“, sagt...