MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vom Eingang bis zum WC in der ersten Etage: Barriere-Tester fällen hartes Urteil über Stolperfallen in Plauens Rathaus

Treppen sind unüberwindbar für Rollifahrer. (Symbolfoto)
Treppen sind unüberwindbar für Rollifahrer. (Symbolfoto) Bild: Daniel Maurer/dpa
Vorbildliche Barrierefreiheit existiert in der Fabrik der Fäden. Im Bild: Heidi Seeling (links) und Museums-Marketingchefin Francis Gottschalk.
Vorbildliche Barrierefreiheit existiert in der Fabrik der Fäden. Im Bild: Heidi Seeling (links) und Museums-Marketingchefin Francis Gottschalk. Bild: Ellen Liebner
Ein Blindenleitsystem soll im Plauener Rathaus eingeführt werden. Dafür plädiert Behindertenbeauftragte Heidi Seeling.
Ein Blindenleitsystem soll im Plauener Rathaus eingeführt werden. Dafür plädiert Behindertenbeauftragte Heidi Seeling. Bild: Paul Zinken/dpa
Treppen sind unüberwindbar für Rollifahrer. (Symbolfoto)
Treppen sind unüberwindbar für Rollifahrer. (Symbolfoto) Bild: Daniel Maurer/dpa
Vorbildliche Barrierefreiheit existiert in der Fabrik der Fäden. Im Bild: Heidi Seeling (links) und Museums-Marketingchefin Francis Gottschalk.
Vorbildliche Barrierefreiheit existiert in der Fabrik der Fäden. Im Bild: Heidi Seeling (links) und Museums-Marketingchefin Francis Gottschalk. Bild: Ellen Liebner
Ein Blindenleitsystem soll im Plauener Rathaus eingeführt werden. Dafür plädiert Behindertenbeauftragte Heidi Seeling.
Ein Blindenleitsystem soll im Plauener Rathaus eingeführt werden. Dafür plädiert Behindertenbeauftragte Heidi Seeling. Bild: Paul Zinken/dpa
Plauen
Vom Eingang bis zum WC in der ersten Etage: Barriere-Tester fällen hartes Urteil über Stolperfallen in Plauens Rathaus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die städtische Behindertenbeauftrage Heidi Seeling hat sich kritisch mit der Barrierefreiheit im Rathaus auseinandergesetzt. Betroffen sind nicht nur Rollstuhlfahrer. Welches Plauener Gebäude als Vorbild dient.

Im Plauener Rathaus gibt es in Sachen Barrierefreiheit Nachholbedarf. Das sagt Heidi Seeling, die Behindertenbeauftragte der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit Menschen mit Handicap hat sie die öffentlichen Räume des sanierten Gebäudes getestet. Das Ergebnis ernüchtert: „Barrierefreiheit ist keine Option, sondern eine Verpflichtung“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
2 min.
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Sabine Schott
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
07.01.2026
4 min.
Räum- und Streupflicht bei Eis und Schnee: Diese Regeln gelten in Plauen
Viele Gehwege sind in Plauen vom Schnee befreit.
Mitarbeiter der Stadt übernehmen den Winterdienst vor allem auf den Straßen. Auf den Gehwegen ist es anders: Wer dort räumen muss und welche Konsequenzen sonst drohen – alle Infos auf einen Blick.
Sabine Schott
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
Mehr Artikel