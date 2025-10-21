Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vom Schuldirektor über Geschäftsführer bis hin zum Promi-Fotografen: Diese Band besteht aus bekannten Vogtländern

The Rubberboots – das sind (von links): Christoph Bang, Tobias Klaubert, Chris Gonz, Friedemann Adler, Sebastian Gottwald und René Schicketanz.
The Rubberboots – das sind (von links): Christoph Bang, Tobias Klaubert, Chris Gonz, Friedemann Adler, Sebastian Gottwald und René Schicketanz. Bild: Chris Gonz
The Rubberboots – das sind (von links): Christoph Bang, Tobias Klaubert, Chris Gonz, Friedemann Adler, Sebastian Gottwald und René Schicketanz.
The Rubberboots – das sind (von links): Christoph Bang, Tobias Klaubert, Chris Gonz, Friedemann Adler, Sebastian Gottwald und René Schicketanz. Bild: Chris Gonz
Plauen
Vom Schuldirektor über Geschäftsführer bis hin zum Promi-Fotografen: Diese Band besteht aus bekannten Vogtländern
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

The Rubberboots wollen mit einem Mix aus groovigem Rock und Balladen am Samstag die Malzhausbühne entern. Das ist aus der früheren Schülerband geworden.

Ohrenbetäubende Musik dringt durchs Treppenhaus des alten Verwaltungsgebäudes mit DDR-Charme. Das ist gut, da wissen Besucher gleich, wo sie hinmüssen, und Rock ist eben laut. Alles andere wäre inkonsequent. Außerdem sind mindestens drei der sechs Freunde, die hier zusammen proben, den Lärmpegel schon seit mehr als 30 Jahren gewohnt. Damals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
10.09.2025
3 min.
Kulturhauptstadt Chemnitz: Das Vogtland fühlt sich ungesehen - Initiative stellt eigene Werbe-Aktion auf die Beine
Das Vogtland präsentiert sich jetzt im Chemnitzer Industriemuseum.
Das Vogtland fühlt sich von Europas Kulturhauptstadt ungesehen und stiefmütterlich behandelt. Deshalb wird am Sonntag in Chemnitz für die Region geworben. Wer die Initiatoren sind und was sie im Gepäck haben.
Sabine Schott
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
11.10.2025
3 min.
Bekannte Liedermacherin ruft, und über 300 Fans strömen in die Plauener Malzhaus-Galerie
Wollen bald wieder ins Malzhaus kommen: Dota Kehr und Gitarrist Jan Rohrbach.
Die Berlinerin Dota Kehr schreibt Songs mit Herzblut, die nicht rührselig sind. Manche nahmen am Freitagabend weite Anfahrten auf sich, um die frühere „Kleingeldprinzessin“ zu erleben.
Sabine Schott
Mehr Artikel