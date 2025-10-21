Vom Schuldirektor über Geschäftsführer bis hin zum Promi-Fotografen: Diese Band besteht aus bekannten Vogtländern

The Rubberboots wollen mit einem Mix aus groovigem Rock und Balladen am Samstag die Malzhausbühne entern. Das ist aus der früheren Schülerband geworden.

Ohrenbetäubende Musik dringt durchs Treppenhaus des alten Verwaltungsgebäudes mit DDR-Charme. Das ist gut, da wissen Besucher gleich, wo sie hinmüssen, und Rock ist eben laut. Alles andere wäre inkonsequent. Außerdem sind mindestens drei der sechs Freunde, die hier zusammen proben, den Lärmpegel schon seit mehr als 30 Jahren gewohnt. Damals...