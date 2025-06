Von Elektro bis familienfreundlich: Das wird der Festival-Sommer an der Talsperre Pöhl

Am Wochenende steigt ein neues Festival am Vogtlandmeer. Das Breakout verspricht mehr als nur Musik. Was sich der Macher vorgenommen hat und welche etablierten Veranstaltungen auch in diesem Sommer Partygäste an die Pöhl locken.

Noch lässt an der Freilichtbühne Pöhl nichts auf das bevorstehende Event schließen. „Erst Ende der Woche startet der Aufbau", sagt Unternehmer Rico Neumann. Doch der Nervenkitzel ist groß, wenn nicht sogar der Motor, der alles bei Neumann antreibt. Denn mit dem Breakout-Festival will der Chemnitzer ein neues Open-Air am Vogtlandmeer...