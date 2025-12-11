MENÜ
  • Von Matcha bis Macarons: Die Patisserie Bergmann lockt Feinschmecker ins Vogtland

Das Stelzendorfer Lieblingsfrühstück „Salty“: Geröstetes Brot mit Rührei, Avocado und saisonalem Salat.
Das Stelzendorfer Lieblingsfrühstück „Salty“: Geröstetes Brot mit Rührei, Avocado und saisonalem Salat. Bild: Claudia Bodenschatz
In ihrer Küche ist Doreen Bergmann in ihrem Element. Hier wird ständig Neues ausprobiert.
In ihrer Küche ist Doreen Bergmann in ihrem Element. Hier wird ständig Neues ausprobiert. Bild: Mario Hochhaus
Eine Backstube zu Anfassen. Bei Doreen Bergmann ist man nah dran am Geschehen.
Eine Backstube zu Anfassen. Bei Doreen Bergmann ist man nah dran am Geschehen. Bild: Mario Hochhaus
Plauen
Von Matcha bis Macarons: Die Patisserie Bergmann lockt Feinschmecker ins Vogtland
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Seit mehr als 15 Jahren zieht Doreen Bergmann Gäste in ihre Patisserie im thüringischen Vogtland. Für Süßes oder Herzhaftes aus Bergmanns Küche nehmen viele den langen Weg auf sich. Was ihr Café so besonders macht.

Doreen Bergmann plaudert gerne – geradeheraus und ohne Scheu. „Wo kommst du her? Ach, da kenn ich auch jemanden. Warst du schon mal …?“ Zack, ist man mitten im Gespräch mit ihr. Vielleicht ist es Teil ihrer Geschäftsstrategie, mutmaßlich aber einfach ihr Naturell.
Mehr Artikel