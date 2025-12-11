Von Matcha bis Macarons: Die Patisserie Bergmann lockt Feinschmecker ins Vogtland

Seit mehr als 15 Jahren zieht Doreen Bergmann Gäste in ihre Patisserie im thüringischen Vogtland. Für Süßes oder Herzhaftes aus Bergmanns Küche nehmen viele den langen Weg auf sich. Was ihr Café so besonders macht.

Doreen Bergmann plaudert gerne – geradeheraus und ohne Scheu. „Wo kommst du her? Ach, da kenn ich auch jemanden. Warst du schon mal …?“ Zack, ist man mitten im Gespräch mit ihr. Vielleicht ist es Teil ihrer Geschäftsstrategie, mutmaßlich aber einfach ihr Naturell. Doreen Bergmann plaudert gerne – geradeheraus und ohne Scheu. „Wo kommst du her? Ach, da kenn ich auch jemanden. Warst du schon mal …?“ Zack, ist man mitten im Gespräch mit ihr. Vielleicht ist es Teil ihrer Geschäftsstrategie, mutmaßlich aber einfach ihr Naturell.