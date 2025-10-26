Von wegen goldener Oktober: Händler und Besucher des Plauener Töpfermarktes müssen sich warm anziehen

Plauen
Keramikkunst vom Feinsten wurde an diesem Wochenende auf dem Plauener Altmarkt präsentiert. Doch zwei Dinge machten den Organisatoren zu schaffen.
Draußen war es zwar recht frisch, doch die Händler des Plauener Töpfermarktes ließen sich davon nicht unterkriegen: Mehr als 20 Anbieter waren am Wochenende auf den Altmarkt gekommen, um farbenfrohe Keramik für Heim und Garten zu verkaufen. Mit Stirnband, Mütze und regenfester Kleidung hatten sie sich auf das wechselhafte Herbstwetter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.