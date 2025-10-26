Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Von wegen goldener Oktober: Händler und Besucher des Plauener Töpfermarktes müssen sich warm anziehen

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Von wegen goldener Oktober: Händler und Besucher des Plauener Töpfermarktes müssen sich warm anziehen
Von Ellen Liebner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Keramikkunst vom Feinsten wurde an diesem Wochenende auf dem Plauener Altmarkt präsentiert. Doch zwei Dinge machten den Organisatoren zu schaffen.

Draußen war es zwar recht frisch, doch die Händler des Plauener Töpfermarktes ließen sich davon nicht unterkriegen: Mehr als 20 Anbieter waren am Wochenende auf den Altmarkt gekommen, um farbenfrohe Keramik für Heim und Garten zu verkaufen. Mit Stirnband, Mütze und regenfester Kleidung hatten sie sich auf das wechselhafte Herbstwetter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
23.10.2025
1 min.
Tipp für Liebhaber kunstvoller Keramik: Töpfermarkt öffnet am Wochenende in Plauen
Zum 11. Mal werden etwa 30 Keramikerinnen und Keramiker am 25. und 26. Oktober ihre Waren auf dem Altmarkt präsentieren.
FP
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
22.10.2025
2 min.
XXL-Baustelle in der Plauener Innenstadt: Die ersten Bäume kommen in die Erde
Lange war die Grünfläche gegenüber der Sparkassen-Zentrale nur noch zu erahnen. Nun tut sich etwas auf der Fläche.
Ellen Liebner
Mehr Artikel