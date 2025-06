Von Whisky-Verkostung über Turmführung bis zum Vomag-Vortrag: Sechs Tipps für die Plauener Nacht der Museen am Freitag

Unglaubliche 70 Events locken zur Plauener Nacht der Muse(e)n an 19 verschiedene Stationen. Und in letzter Minute haben sich die Veranstalter noch ein Angebot für den Altmarkt einfallen lassen.

Wenn nachts Heinrich von Plauen im mittelalterlichen Gewand und in Form von Andreas Dick durch die Altstadt schreitet und im Gewimmel zahlreicher Menschen untergeht, ist das ein Indiz dafür, dass wieder Museumsnacht in der Stadt ist. Manche freuen sich das ganze Jahr auf das Event. Am Freitag, ab 18 Uhr bis 1 Uhr ist es wieder soweit. Da alle...