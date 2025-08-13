„Vorhang auf!“ im Vogtlandtheater Plauen: Theater Plauen-Zwickau stellt die neue Spielzeit vor

Das Theater Plauen-Zwickau gibt Ausblick auf Höhepunkte der neuen Saison: In einer Eröffnungsgala am 16. August stellt es die Spielpläne aller Sparten vor.

Plauen.

Mit der traditionellen Eröffnungsgala „Vorhang auf!“ beginnt am Samstag, 16. August, die neue Spielzeit im Plauener Vogtlandtheater. Wie das Theater Plauen-Zwickau mitteilt, erwartet das Publikum ab 19.30 Uhr ein unterhaltsamer Rundgang durch die gesamte Spielzeit, die unter dem Motto steht „Was die Welt im Innersten zusammenhält“. Moderiert von Generalintendant Dirk Löschner und Theatersprecherin Anne Sandmann stellen die Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, JUPZ! und Konzert ihre Spielpläne vor und präsentieren Höhepunkte. Kartentelefon: 03741 2813-4847/-4848, E-Mail [email protected]. Für die Abonnentinnen und Abonnenten ist der Eintritt frei! (mib)