Vortrag im Plauener Malzhaus über Dresdner Kunstkammer

Plauen
Der nächste Kulturelle Frühschoppen steht an. Diesmal geht es inhaltlich in die sächsische Landeshauptstadt.
Zum 57. Kulturellen Frühschoppen im Plauener Malzhaus steht am Samstag, 10 Uhr, ein Vortrag zum Thema „Dresdner Kunstkammer von 1560 – Mutter aller Kunstsammlungen der Stadt“ von Wolfgang Rudloff auf dem Plan. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Folkgruppe „Landluper“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Kurfürst...
