Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Malzhaus ist am Samstag ein Vortrag über die Dresdner Kunstkammer zu erleben.
Im Malzhaus ist am Samstag ein Vortrag über die Dresdner Kunstkammer zu erleben. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Im Malzhaus ist am Samstag ein Vortrag über die Dresdner Kunstkammer zu erleben.
Im Malzhaus ist am Samstag ein Vortrag über die Dresdner Kunstkammer zu erleben. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Vortrag im Plauener Malzhaus über Dresdner Kunstkammer
Von unserer Redaktion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der nächste Kulturelle Frühschoppen steht an. Diesmal geht es inhaltlich in die sächsische Landeshauptstadt.

Zum 57. Kulturellen Frühschoppen im Plauener Malzhaus steht am Samstag, 10 Uhr, ein Vortrag zum Thema „Dresdner Kunstkammer von 1560 – Mutter aller Kunstsammlungen der Stadt“ von Wolfgang Rudloff auf dem Plan. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Folkgruppe „Landluper“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Kurfürst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
11:20 Uhr
4 min.
Apfelfest in Kleingera, Erlbacher „Kirwe“ und Mondscheinfahrt in Plauen: Das kann man am Wochenende im Vogtland erleben
Äpfel, die gibt es in diesem Jahr in Hülle und Fülle - auch im Vogtland. Deshalb wird in Kleingera Apfelfest gefeiert.
Süße Früchtchen, Hopfensaft aus der Region und Kuchen, der eigens für einen besonderen Anlass gebacken wird - dies und mehr versprechen Veranstaltungen in der Region. Manche sind sogar spitzenmäßig.
Sabine Schott
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
11.10.2025
3 min.
Bekannte Liedermacherin ruft, und über 300 Fans strömen in die Plauener Malzhaus-Galerie
Wollen bald wieder ins Malzhaus kommen: Dota Kehr und Gitarrist Jan Rohrbach.
Die Berlinerin Dota Kehr schreibt Songs mit Herzblut, die nicht rührselig sind. Manche nahmen am Freitagabend weite Anfahrten auf sich, um die frühere „Kleingeldprinzessin“ zu erleben.
Sabine Schott
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel