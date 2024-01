Warnstreik: Am Freitag fahren in Plauen keine Straßenbahnen

Stresstest für Nahverkehrs-Nutzer in Plauen: Zum Schienenersatzverkehr aufgrund der Baustelle Neue Elsterbrücke kommt jetzt noch ein Arbeitskampf hinzu. Fahren am Freitag wenigstens die Stadtbusse?

Am Freitag fahren in der Stadt Plauen ganztägig keine Straßenbahnen. Grund dafür ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifauseinandersetzung aufgerufen hat.