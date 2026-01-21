Warnstreik bei Sternquell in Plauen: Brauer verdienen monatlich knapp 600 Euro weniger als Kollegen im bayerischen Mutterunternehmen

Plauen
Am Donnerstag steht die nächste Entgelttarifverhandlung an. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten will im Vorfeld ein Zeichen setzen.
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei für Mittwoch, 21. Januar, zu einem dreistündigen Warnstreik aufgerufen. Mit der Aktion will die Gewerkschaft vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen setzen. Das erste Treffen war im November ohne Ergebnis zu Ende...
