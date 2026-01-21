MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Warnstreik bei Sternquell in Plauen: Brauer verdienen monatlich knapp 600 Euro weniger als Kollegen im bayerischen Mutterunternehmen

Die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei sind für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen.
Die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei sind für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Bild: Sternquell
Die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei sind für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen.
Die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei sind für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Bild: Sternquell
Plauen
Warnstreik bei Sternquell in Plauen: Brauer verdienen monatlich knapp 600 Euro weniger als Kollegen im bayerischen Mutterunternehmen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag steht die nächste Entgelttarifverhandlung an. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten will im Vorfeld ein Zeichen setzen.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten der Plauener Sternquellbrauerei für Mittwoch, 21. Januar, zu einem dreistündigen Warnstreik aufgerufen. Mit der Aktion will die Gewerkschaft vor der anstehenden zweiten Entgelttarifverhandlung ein Zeichen setzen. Das erste Treffen war im November ohne Ergebnis zu Ende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
16.01.2026
4 min.
Wie in den Ländern noch mehr gestreikt werden soll
Von den Verhandlungen sind insgesamt rund 2,2 Millionen Beschäftigte betroffen.
Autofahrer, Eltern und Patienten sind nur einige Gruppen, die vom Tarifstreit für den öffentlichen Dienst betroffen sind. Nun wollen die Gewerkschaften verstärkt ihre Muskeln spielen lassen.
Basil Wegener, dpa
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
14:12 Uhr
3 min.
Neue Warnstreiks an Sachsens Schulen und Hochschulen geplant
Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte fordern bessere Bezahlung (Archivbild)
Gewerkschaften fordern sieben Prozent mehr Gehalt für Landesbeschäftigte. Die Arbeitgeberseite sieht die Arbeitskämpfe kritisch – wie geht es in den Verhandlungen weiter?
Mehr Artikel