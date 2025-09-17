Warum die alte Plauener Rathausuhr plötzlich „unbemannt“ ist

Plauen
Am Mittwochvormittag ist es einsam um die astronomische Uhr am Alten Rathaus geworden. Was es mit dem Verschwinden der Figuren auf sich hat.
Um die historische Kunstuhr am Renaissancegiebel des Alten Plauener Rathauses ist es einsam geworden. Am Mittwochvormittag wurden die beiden Holzfiguren links- und rechtsseitig der Uhr mittels Hebebühne ihrer Aussicht über den Altmarkt beraubt und demontiert. Doch wohin wurden die Figuren gebracht und warum?
