Warum ein Helikopter am Dienstag auf dem Plauener Schloßberg landete

Ein Rettungshubschrauber hat zur Mittagszeit über dem Stadtzentrum Runden gedreht. Was war geschehen?

Für Aufsehen hat am frühen Dienstagmittag ein Rettungshubschrauber des ADAC im Plauener Stadtzentrum gesorgt. Wie ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Zwickau auf Nachfrage der „Freien Presse“ mitteilte, handelte es sich dabei um einen herbeigerufenen Helikopter mit einer Notärztin an Bord. Im Aspida-Pflegecampus an der Bergstraße...