Warum ein Hotel in Plauen jetzt auf Touristen aus Skandinavien setzt

Die Renovierungs- und Umbauarbeiten im Plauener Hotel Alexandra sind beendet. Inhaberin Alexandra Glied setzt neben Geschäftsreisenden und Kurzurlaubern neuerdings auch auf Touristen aus Nordeuropa.

Nach rund einem Jahr Bauzeit während des laufenden Betriebs ist die Sanierung des Plauener Hotels Alexandra nahezu abgeschlossen. Wie Inhaberin Alexandra Glied sagt, habe man einen mittleren sechsstelligen Betrag in den Umbau des 1852 errichteten Gebäudes investiert. Die Neugestaltung umfasste Arbeiten wie die Erneuerung des Parketts in den...