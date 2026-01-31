MENÜ
Baumpflegearbeiten finden jetzt im Weisbachschen Garten statt, so auch an dieser Rotbuche.
Baumpflegearbeiten finden jetzt im Weisbachschen Garten statt, so auch an dieser Rotbuche. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Warum im Weisbachschen Garten in Plauen jetzt Baumkletterer im Einsatz sind
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das grüne Idyll an der Fabrik der Fäden soll der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Doch vorab ist noch einiges zu tun. Die ersten Arbeiten haben nun begonnen.

Derzeit finden Baum- und Gehölzpflegearbeiten im Weisbachschen Garten an der Fabrik der Fäden statt. Die Baumpflegefirma Kirsche aus Weischlitz ist von der Stadt Plauen beauftragt worden, die Altbäume im dornröschenhaften Garten von Totholz zu befreien und abgestorbene Gehölze zu roden. Zwei Fichten entfernten die Experten bereits komplett.
