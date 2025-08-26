Warum in der Plauener Markuskirche jetzt eine moderne Küche eingebaut wurde

Plauen
Es ist ein besonderes Gotteshaus und seit einiger Zeit Stadtteilzentrum. Nun kann vor Ort auch gekocht werden. Was es damit auf sich hat.
Eine Kirche mit einer eingebauten modernen Küche? Standard ist das nicht. In der Plauener Markuskirche gibt es jetzt aber eine solche. Sie gehört zum Haselbrunner Stadtteilzentrum „Schnittpunkt 25“, das in der Kirche eingerichtet wurde. Vertreter der Stadt Plauen, Sozialarbeiter Benjamin Olsson vom Jugendzentrum Markuskeller,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.