  • Warum viele Briefkästen in Plauen über den Jahreswechsel nicht nutzbar sind

Auch Briefkästen der Deutschen Post waren wegen möglicher Sachbeschädigung dicht.
Auch Briefkästen der Deutschen Post waren wegen möglicher Sachbeschädigung dicht.
Auch Briefkästen der Deutschen Post waren wegen möglicher Sachbeschädigung dicht.
Bild: Sabine Schott
Plauen
Warum viele Briefkästen in Plauen über den Jahreswechsel nicht nutzbar sind
Redakteur
Von Sabine Schott
Die Deutsche Post hat Briefkästen verschlossen. Auch im Rathaus hatte man Vorkehrungen über Silvester getroffen. Parkautomaten sind immer noch dicht.

Ab 9 Uhr können Plauener am Freitag wieder Schriftstücke in den Fristenbriefkasten am Rathauseingang einwerfen. Die Stadtverwaltung hatte diesen über den Jahreswechsel wegen möglicher Sachbeschädigungen geschlossen.
