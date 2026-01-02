Warum viele Briefkästen in Plauen über den Jahreswechsel nicht nutzbar sind

Plauen
Die Deutsche Post hat Briefkästen verschlossen. Auch im Rathaus hatte man Vorkehrungen über Silvester getroffen. Parkautomaten sind immer noch dicht.
Ab 9 Uhr können Plauener am Freitag wieder Schriftstücke in den Fristenbriefkasten am Rathauseingang einwerfen. Die Stadtverwaltung hatte diesen über den Jahreswechsel wegen möglicher Sachbeschädigungen geschlossen.
