Warum zur Plauener Kita „Flohzirkus“ nun auch fünf Wachteln gehören

In der Kauschwitzer Kindertagesstätte gibt es einmal in der Woche frische Wachteleier zum Frühstück. Wie es dazu kam.

Zur Kindertagesstätte „Flohzirkus“ in Kauschwitz gehören seit einigen Wochen fünf Wachtel-Hennen. Die Idee für dieses besondere Projekt kam von den Eltern eines Kita-Kindes. Am 21. März war das Wachtelprojekt mit dem Einlegen von 24 schwarzgetupften Wachteleiern in den Brutautomaten gestartet, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte.