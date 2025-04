Was Autofahrer wissen müssen: Diese Straßen sind in Plauen kommende Woche gesperrt

Zu den laufenden Plauener Großbaustellen an der Neuen Elsterbrücke, der Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße und der Hofer Straße/Rinnelberg kommen in der letzten Aprilwoche neue Sperrungen von Straßen hinzu. An anderen Stellen ist dafür ein Ende der Einschränkungen in Sicht.

Plauen. Autofahrer, die durch die Stadt Plauen müssen, brauchen auch in diesem Jahr gute Nerven: Mit dem Bau der Neuen Elsterbrücke und des künftigen Ovalverkehrs Reißiger Straße/Lessingstraße/Martin-Luther-Straße sind zwei wichtige Verkehrsknoten noch bis Jahresende gesperrt. Dafür ist zumindest für die Einschränkungen an der Hofer Straße ein Ende in Sicht.

Sie ist derzeit stadtauswärts noch zwischen Elsteranger und Rinnelberg gesperrt. Stadteinwärts fließender Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Im Sperrbereich finden Arbeiten für eine neue Ampelanlage und die Anbindung der Turnstraße statt. Wie es aus dem Rathaus heißt, endet die Sperrung voraussichtlich am 5. Mai.

Ab Montag neu gesperrt sind die Max-Liebermann-Straße in Haselbrunn (Fliegersiedlung) und Am Eichenwald in Großfriesen. In Haselbrunn erfolgen bis 16. Mai restliche Straßenbauarbeiten aus 2024. In Großfriesen wird in Höhe des Grundstücks Am Eichenwald 43 bis 9. Mai ein Hausanschluss gelegt.

Weitere gesperrte Straßen: Nach dem Taubenberg (bis Dienstag), August-Bebel-Straße stadteinwärts zwischen Martin-Luther-Straße und Kaiserstraße und Possigweg (bis Mittwoch), Reinsdorfer Straße zwischen Fichte- und Kantstraße (bis 9. Mai), Alte Plauensche Straße (bis 16. Mai), Goethestraße zwischen Breitscheidstraße und August-Bebel-Straße (bis November). (us)