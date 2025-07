Was bei der Anmeldung der Plauener Abc-Schützen für das kommende Jahr zu beachten ist

Die Stadt Plauen ist in vier Schulbezirke eingeteilt. Am 19. August startet die Anmeldung. Dafür ist eine vorherige Terminvereinbarung über das Internet notwendig.

Alle Kinder, die im kommenden Jahr am 17. August ihren Schulanfang feiern, müssen bereits in diesem Jahr für die entsprechende Grundschule angemeldet werden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Der Anmeldezeitraum dafür beginnt am 19. August 2025. Mit Beginn des Schuljahres 2026 werden alle Kinder, die bis zum 30. Juni 2026 das sechste...