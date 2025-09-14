Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Was dem Vogtland-Sport blüht: „Die Verteilungskämpfe werden nächstes Jahr richtig losgehen“

Sportvereine im Vogtland freuen sich über Mitgliederzuwachs. Doch wie ist es in Zukunft um finanzielle Unterstützung bestellt?
Sportvereine im Vogtland freuen sich über Mitgliederzuwachs. Doch wie ist es in Zukunft um finanzielle Unterstützung bestellt? Bild: Anna Reich/Stockadobe
Sportvereine im Vogtland freuen sich über Mitgliederzuwachs. Doch wie ist es in Zukunft um finanzielle Unterstützung bestellt?
Sportvereine im Vogtland freuen sich über Mitgliederzuwachs. Doch wie ist es in Zukunft um finanzielle Unterstützung bestellt? Bild: Anna Reich/Stockadobe
Plauen
Was dem Vogtland-Sport blüht: „Die Verteilungskämpfe werden nächstes Jahr richtig losgehen“
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während sich die Sportvereine im Vogtland über Mitgliederzuwachs freuen, bröckelt ihre finanzielle Basis. Jetzt kommt der Konflikt auf die politische Bühne. Im Mittelpunkt: ein brisanter Bericht.

Der Breitensport ist im Aufwind. Im März 2025 vermeldete der Kreissportbund Vogtland einen Rekord von 39.039 Mitgliedern. Bereits die Statistik des Jahres 2024 hatte überraschend starke Zuwächse ausgewiesen. Nach einem Mitgliederschwund in den Corona-Jahren sorgt vor allem ein Plus von 563 Kindern und Jugendlichen binnen eines Jahres für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
2 min.
Vogtland: Zwei Schulbusse werben mit Comics für Teamgeist und Hilfsbereitschaft
Feuerwehrfrau Sandra Neubert und Landrat Thomas Hennig an einem der Busse.
Das Landratsamt des Vogtlandkreises und der Verkehrsverbund Vogtland setzen das Ehrenamt in Szene. Was damit erreicht werden soll.
Lutz Kirchner
12.08.2025
3 min.
Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen.
Die Vogtland-Politik will ein lange Zeit verdrängtes Finanzierungsproblem anpacken. Im Niemandsland der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Stadt herrscht Verunsicherung - und wächst Solidarität.
Ulrich Riedel
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel