Was ein Fahrlehrer an einer neugebauten Kreuzung in Plauen bemängelt

Der Knoten Hofer Straße/Turnstraße/Rinnelberg ist vor wenigen Wochen für den Verkehr freigegeben worden. Nun gibt es Kritik wegen der Beschilderung und der Straßenmarkierung.

Mitte August hatten Verantwortliche der Stadtverwaltung die neugebaute Turnstraße für den Verkehr freigegeben. Damit einher ging auch die Anbindung der neuen Verbindung an die Hofer Straße (B 173) sowie die Sperrung des Elsterangers. Dessen Zufahrt zur Bundesstraße war ein jahrelanger Streitpunkt: Weil die Einmündung ohne Ampel auskommen... Mitte August hatten Verantwortliche der Stadtverwaltung die neugebaute Turnstraße für den Verkehr freigegeben. Damit einher ging auch die Anbindung der neuen Verbindung an die Hofer Straße (B 173) sowie die Sperrung des Elsterangers. Dessen Zufahrt zur Bundesstraße war ein jahrelanger Streitpunkt: Weil die Einmündung ohne Ampel auskommen...