Was geschieht mit dem Zahngold aus dem Plauener Krematorium?

Verstorbene, deren Überreste verbrannt werden, hinterlassen nur Asche in einer Urne. Oder? Nein, denn auch Edelmetalle könnten darunter sein. Doch wem gehören sie? Danach zu fragen, ist Erben oft unangenehm.

Verdient die Stadt Plauen am Zahngold ihrer verstorbenen Einwohner? Vermutlich ja, denn all die Füllungen, Brücken oder Kronen aus Edelmetall finden sich nach der Einäscherung der Verstorbenen in deren Asche. Und da kann, je nach Größe der Kommune und nach Anzahl der Todesfälle, ein relevanter Wert zusammenkommen.