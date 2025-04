Was sich in Plauen hinter der Aktion „Gießstarker April“ verbirgt

Die Plauener sind in diesem Jahr aufgerufen, selbst zur Gießkanne zu greifen, um öffentliches Grün zu wässern. Die Vorbereitungen dazu laufen.

Im Stadtgebiet von Plauen wurde am Freitag begonnen, Wassertanks aufzustellen. Drei Standorte sind geplant, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Tanks sind Bestandteil der neuen Aktion „Gießstarker April“ und sollen sich - Regen vorausgesetzt - über Dachrinnen an öffentlichen Gebäuden selbst mit Wasser füllen. An den Sammelstellen stehen...