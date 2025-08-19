Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Was wird aus dem Wasserturm in der Plauener Elsteraue? Diese Ideen stehen jetzt im Raum

Der Wasserturm in der Elsteraue steht unter Denkmalschutz. Er könnte Standort für eine Lichtinstallation werden.
Der Wasserturm in der Elsteraue steht unter Denkmalschutz. Er könnte Standort für eine Lichtinstallation werden. Bild: Ellen Liebner
Der Wasserturm in der Elsteraue steht unter Denkmalschutz. Er könnte Standort für eine Lichtinstallation werden.
Der Wasserturm in der Elsteraue steht unter Denkmalschutz. Er könnte Standort für eine Lichtinstallation werden. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Was wird aus dem Wasserturm in der Plauener Elsteraue? Diese Ideen stehen jetzt im Raum
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Weißer Elster und Mühlgraben ist im vergangenen Jahrzehnt ein neues Stadtquartier entstanden. Doch ein Puzzleteil ist noch offen: die Zukunft des Wasserturms. Vier Kreative haben sich darüber Gedanken gemacht.

Die Handwerkerhäuser in der Plauener Elsteraue: ein Schmuckstück. Die Fabrik der Fäden: eine Erlebniswelt für Menschen weit über das Vogtland hinaus. Die fast fertig sanierte Hempelsche Fabrik: möglicher Standort für ein KI-Institut, Restaurant-Location, IT-Schmiede. Dazu zwei neue Kitas, ein traumhafter Weisbachscher Garten, ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
Ruhig und reduziert: Erster „Low Sensory Day“ in der Fabrik der Fäden in Plauen
In der Fabrik der Fäden gibt es normalerweise eine multimediale Ausstellung.
Buntes Licht, schnelle Videos, Geräusche: Die Sinne mancher Museumsbesucher sind schnell überreizt. Deshalb bietet die Fabrik der Fäden am Freitag erstmals einen reizarmen Tag an. Was dahinter steckt.
Elisa Leimert
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
19.08.2025
3 min.
150.000 Euro für ein Kunstwerk in der Plauener Elsteraue: Streit aus dem Vorjahr geht in eine neue Runde
Kerstin Wolf sowie die Künstler Lucien Tunger, Christine Mayerhofer und Susanne Rottenbacher (v. re.).
Die Stadtverwaltung will eine Lichtinstallation am denkmalgeschützten Wasserturm schaffen. Doch das Vorhaben stößt weiter auf Widerstand.
Nancy Dietrich
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:35 Uhr
2 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Kinder sterben wegen Mangelernährung im Gazastreifen (Archivbild)
Hilfsorganisationen berichten seit langem, dass Hunderttausende im Gazastreifen nicht genug Nahrung haben. Jetzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.
Mehr Artikel