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Gelbschalen dienen in der Landwirtschaft dazu, den Schädlingsbefall zu kontrollieren.
Gelbschalen dienen in der Landwirtschaft dazu, den Schädlingsbefall zu kontrollieren. Foto: Silvia Kölbel
Landwirt Matthias Lange aus Treuen beobachtet den Schädlingsdruck im Raps genau.
Landwirt Matthias Lange aus Treuen beobachtet den Schädlingsdruck im Raps genau. Foto: Silvia Kölbel
Landwirtin Antje Georgi hat ein wachsames Auge auf die Insekten, die dem Raps schaden.
Landwirtin Antje Georgi hat ein wachsames Auge auf die Insekten, die dem Raps schaden. Foto: Silvia Kölbel
Gelbschalen dienen in der Landwirtschaft dazu, den Schädlingsbefall zu kontrollieren.
Gelbschalen dienen in der Landwirtschaft dazu, den Schädlingsbefall zu kontrollieren. Foto: Silvia Kölbel
Landwirt Matthias Lange aus Treuen beobachtet den Schädlingsdruck im Raps genau.
Landwirt Matthias Lange aus Treuen beobachtet den Schädlingsdruck im Raps genau. Foto: Silvia Kölbel
Landwirtin Antje Georgi hat ein wachsames Auge auf die Insekten, die dem Raps schaden.
Landwirtin Antje Georgi hat ein wachsames Auge auf die Insekten, die dem Raps schaden. Foto: Silvia Kölbel
Plauen
Wegen mildem März: Insektensaison in der vogtländischen Landwirtschaft beginnt ungewöhnlich früh
Von Silvia Kölbel
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Weil es zum Monatsbeginn sehr warm war, sind schon Schadinsekten aktiv. Das birgt Gefahren: Rapsglanzkäfer, Kohltriebrüssler, Rapsstängelrüssler und Erdflöhe haben zum Beispiel Rapspflanzen zum Fressen gern.

Ungewöhnlich früh, schon Anfang März, hat in diesem Jahr in den Rapskulturen des Vogtlandes die Käferflugsaison begonnen. Raps, der zu den Kreuzblütengewächsen gehört und mit dem Kohl verwandt ist, ist bei einer Vielzahl von Schadinsekten sehr beliebt. Biobetriebe verzichten deshalb oft komplett auf den Rapsanbau, denn die Käfer können...
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