Wegen mildem März: Insektensaison in der vogtländischen Landwirtschaft beginnt ungewöhnlich früh

Plauen
Weil es zum Monatsbeginn sehr warm war, sind schon Schadinsekten aktiv. Das birgt Gefahren: Rapsglanzkäfer, Kohltriebrüssler, Rapsstängelrüssler und Erdflöhe haben zum Beispiel Rapspflanzen zum Fressen gern.
Ungewöhnlich früh, schon Anfang März, hat in diesem Jahr in den Rapskulturen des Vogtlandes die Käferflugsaison begonnen. Raps, der zu den Kreuzblütengewächsen gehört und mit dem Kohl verwandt ist, ist bei einer Vielzahl von Schadinsekten sehr beliebt. Biobetriebe verzichten deshalb oft komplett auf den Rapsanbau, denn die Käfer können...
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