Wegen Raserei: Stadt Plauen bringt Geschwindigkeitstafel in Reusa an

Angeregt hat die Maßnahme die BSW-Fraktion im Stadtrat. Doch dies ist auch schon das Äußerste, worauf sich das Rathaus einlassen will.

An der Röntgenstraße, vor allem in der Kurve zur Reusaer Straße und im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Gut Reusa geschehen wegen zu schnellen Fahrens immer wieder Unfälle. Deshalb hat die Stadt mit einem Geschwindigkeitsanzeigegerät reagiert. Die Tafel mit Smiley-Gesicht wurde an einem Lichtmast auf Höhe des Skoda-Autohauses angebracht.