Weihnachtsmarkt in Plauen 2023: Ein Erlebnis für die ganze Familie

Wenn die Adventszeit beginnt, verwandelt sich die Altstadt von Plauen in eine zauberhafte Weihnachtswelt. Der Weihnachtsmarkt in Plauen ist der größte Weihnachtsmarkt im Vogtland und lockt jedes Jahr tausende von Besuchern aus nah und fern an, die sich von dem besonderen Flair der Stadt verzaubern lassen.

Der Weihnachtsmarkt in Plauen findet vom 28. November bis 23. Dezember 2023 täglich von 11 bis 20 Uhr statt. Er erstreckt sich über den Altmarkt, den Klostermarkt und den Theaterplatz, die mit Lichterketten, Tannengrün und weihnachtlicher Dekoration geschmückt sind. Das Herzstück des Weihnachtsmarktes ist die Plauener Pyramide, die 12 Meter hoch ist und Figuren aus der Geschichte und dem Leben in Plauen zeigt. Die Pyramide dreht sich bei jedem Glockenschlag des Alten Rathauses und erfreut Groß und Klein.

Weihnachtliche Rathausturmführung und Christkindl-Postamt

Neben der Pyramide gibt es noch viele weitere Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen, die für Abwechslung und Unterhaltung sorgen. Zum Beispiel die weihnachtliche Rathausturmführung, bei der man einen Blick hinter die Kulissen des historischen Gebäudes werfen und den Ausblick über die Stadt genießen kann. Außerdem gibt es das Christkindl-Postamt, wo man seine Wunschzettel abgeben oder einen Brief vom Christkind erhalten kann, die Wichtelwerkstatt, wo man unter Anleitung von echten Wichteln basteln und backen kann, und vieles mehr.

Natürlich darf auch das kulinarische Angebot auf dem Weihnachtsmarkt in Plauen nicht fehlen. An den zahlreichen Ständen kann man regionale Spezialitäten wie Vogtländischen Butterstollen, Elisenlebkuchen, Glühwein oder Quarkkeulchen probieren. Wer auf der Suche nach einem originellen Geschenk oder einem schönen Souvenir ist, wird an den Ständen mit Kunsthandwerk fündig. Hier gibt es handgefertigte Produkte wie Plauener Spitze, Erzgebirgische Volkskunst, Keramik oder Schmuck.

Parken im Zentrum möglich

Besucher können in den Parkhäusern im Zentrum Plauens parken: das Parkhaus Hotel am Theater, das City-Parkhaus, das Parkhaus Kolonnaden, die Stadt-Galerie "Parkpalette" und das Parkhaus am Landratsamt.

Der Weihnachtsmarkt in Plauen ist ein Erlebnis für die ganze Familie und eine Einladung zum Verweilen, Genießen und Staunen. Er bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, aus Gemütlichkeit und Lebendigkeit, aus Kultur und Genuss. Wer den Weihnachtsmarkt in Plauen besucht, wird mit unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen belohnt.