Weil er Schnaps im Wert von 2,29 Euro gestohlen haben soll: Bis zu neun Polizisten in Plauen wegen eines einzigen Mannes im Einsatz

Ein Polizeieinsatz auf einem Parkplatz in der Plauener Innenstadt sorgte in dieser Woche für öffentliche Aufmerksamkeit. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein mutmaßlicher Dieb hat die Polizei in Plauen über Stunden auf Trab gehalten. Bis zu neun Einsatzkräfte waren am Mittwoch auf einem privat betriebenen Parkplatz an der Forststraße, direkt neben dem Landratsamt, mit ihm beschäftigt. Drei Einsatzwagen waren zeitweise vor Ort. Der Fall erregte öffentliche Aufmerksamkeit. Doch warum dieses... Ein mutmaßlicher Dieb hat die Polizei in Plauen über Stunden auf Trab gehalten. Bis zu neun Einsatzkräfte waren am Mittwoch auf einem privat betriebenen Parkplatz an der Forststraße, direkt neben dem Landratsamt, mit ihm beschäftigt. Drei Einsatzwagen waren zeitweise vor Ort. Der Fall erregte öffentliche Aufmerksamkeit. Doch warum dieses...