Weisbachsches Haus in Plauens Elsteraue: Millionen-Sanierung der restlichen drei Gebäude beginnt

Bevor der zweite Bauabschnitt überhaupt beginnen konnte, mussten viele Mieter ausziehen. Ob sie wieder kommen? Die Stadt will die Räume nach der Modernisierung jedenfalls vielfältig nutzen.

Es ist ein hässliches Entlein, doch nun soll aus dem unsanierten Teil des Weisbachschen Hauses ein Schwan werden. Es handelt sich um die Häuser an der Bleichstraße 3 bis 7, die sich neben dem Museum Fabrik der Fäden in Richtung Weberhäuser befinden. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, beginnt die Sanierung der Gebäude in der Elsteraue...