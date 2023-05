Weitere Bauarbeiten auf Plauens Straßen

Plauen.

Auf Plauens Straßen gibt es in dieser Woche weitere Verkehrseinschränkungen. So wird am Donnerstag die Annenstraße im Bereich zwischen Berg- und Julius-Fucik-Straße gesperrt. Grund dafür ist laut Stadtverwaltung eine Kranstellung in Höhe der Hausnummer 55. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis Freitag. Bereits seit Dienstag ist die Bergstraße in Jößnitz zwischen Kurze Straße und Bahnhofstraße für die Durchfahrt gesperrt. Grund dafür ist dort die Instandsetzung der Entwässerungsrinne an der Einmündung in die Bahnhofstraße. Voraussichtlich bereits am Donnerstag sind die Bauarbeiten dort beendet. (bju)