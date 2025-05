Weitere Plauener Spielplätze bekommen Sandspielzeugkisten

Kiste Nummer 17 wurde gerade in Straßberg aufgestellt. Es soll nicht die letzte sein.

In den kommenden Wochen werden in Plauen drei weitere Spielplätze mit Sandspielzeugkisten ausgestattet. Das Gemeinschaftsprojekt, ins Leben gerufen von Lars Buchmann, dem Dachverband Stadtmarketing Plauen sowie den Stadtwerken Strom Plauen, erlebt damit in diesem Jahr eine Fortsetzung. Ursprünglich anlässlich des Jubiläumsjahres der Stadt...