Welche Straßensperrungen nach Pfingsten in Plauen hinzukommen

In der Stadt hat es einen Rohrbruch gegeben, der behoben werden muss. Aus diesem und anderen Gründen sind neue Straßenbaustellen notwendig.

Nach Pfingsten gibt es in Plauen neue Verkehrseinschränkungen. Das geht aus dem Baustellenreport der Stadt hervor. So muss aufgrund eines Wasserrohrbruchs ab Dienstag die Straße Am Weinberg zwischen Röntgenstraße und Nach dem Taubenberg gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis 17. Juni. Ab Mittwoch ist zudem die...