Wendedenkmal in Plauen - der heimliche Star in einer besonderen Schau

Plauen
Eine neue Ausstellung im Plauener Rathaus-Foyer öffnet am 7. Oktober und widmet sich verschiedenen Orten der Demokratie - weltweit. Gemalt hat diese eine Berliner Künstlerin.
Plauen hat etwas gemeinsam mit Weltstädten wie Rom, Warschau und Buenos Aires. Das macht die Ausstellung „Orte der Demokratie“ deutlich, die am Dienstag, 7. Oktober, 17 Uhr im Plauener Rathaus-Foyer eröffnet wird. Die Berliner Künstlerin Lisa Schoefer hat eben jene Orte, darunter auch Regierungsgebäude in den genannten Städten oder in...
