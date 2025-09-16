„Wer wird Millionär?“ – Gebürtige Vogtländerin sahnt in Rateshow von Günther Jauch ab

Plauen
Der gebürtigen Plauenerin Carolin Klinkenberg gelang, was nicht viele schaffen: Sie landete auf dem begehrten Kandidatenstuhl der RTL-Quizshow mit Günther Jauch. Wie der die Stadt zuordnen konnte und wie weit die Kandidatin kam.
Carolin Klinkenberg heißt die selbstbewusste und sympathische Kandidatin, die am Montagabend - nach wochenlanger Sommerpause - neben Quizmaster Günther Jauch auf dem begehrten Ratestuhl in der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ landete. Der Traum der gebürtigen Vogtländerin: Am besten gleich bis zur 500.000-Euro-Frage kommen und die Summe...
