Wie dieser Vogtländer Kraftklub auf seinen Bierseitenhof holte und damit den Coup seines Lebens landete

Die Chemnitzer Band Kraftklub rockte bei eisigen Temperaturen auf dem Bierseitenhof von Oskar Pögl. Wie der junge Mälzer an einem Tag das Managen erlernte.

Was war das für ein wilder Fiebertraum? „Surreal, absolut surreal“, sprudelt es aus Oskar Pögl noch am Morgen danach. „Da kommt mit Kraftklub eine der aktuell größten deutschen Bands bei dir vorbei und releast einfach ihr Album auf deinem Hof – im dorfigsten Dorf überhaupt.“ Kein Traum. Genau das ist tatsächlich passiert.