  • Wie dieser Vogtländer Kraftklub auf seinen Bierseitenhof holte und damit den Coup seines Lebens landete

Strahlt übers ganze Gesicht: Oskar Pögl (links) neben Sänger Felix Kummer.
Strahlt übers ganze Gesicht: Oskar Pögl (links) neben Sänger Felix Kummer. Bild: Ellen Liebner
Bühne, Sanitärcontainer, Ausschank, liebevolle Beschilderung: In Drochaus packte jeder mit an.
Bühne, Sanitärcontainer, Ausschank, liebevolle Beschilderung: In Drochaus packte jeder mit an. Bild: Ellen Liebner
Gut 300 Leute feierten am Freitag beim Kraftklub-Konzert im Bierseitenhof in Drochaus.
Gut 300 Leute feierten am Freitag beim Kraftklub-Konzert im Bierseitenhof in Drochaus. Bild: Ellen Liebner
Selfies mit den Fans? Gerne doch.
Selfies mit den Fans? Gerne doch. Bild: Ellen Liebner
Kraftklub zum Anfassen: Auf dem kleinen Vierseitenhof der Pögls trat die Band am Freitag ganz spontan auf.
Kraftklub zum Anfassen: Auf dem kleinen Vierseitenhof der Pögls trat die Band am Freitag ganz spontan auf. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wie dieser Vogtländer Kraftklub auf seinen Bierseitenhof holte und damit den Coup seines Lebens landete
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Band Kraftklub rockte bei eisigen Temperaturen auf dem Bierseitenhof von Oskar Pögl. Wie der junge Mälzer an einem Tag das Managen erlernte.

Was war das für ein wilder Fiebertraum? „Surreal, absolut surreal“, sprudelt es aus Oskar Pögl noch am Morgen danach. „Da kommt mit Kraftklub eine der aktuell größten deutschen Bands bei dir vorbei und releast einfach ihr Album auf deinem Hof – im dorfigsten Dorf überhaupt.“ Kein Traum. Genau das ist tatsächlich passiert.
