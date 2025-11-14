Wie eine Plauenerin in Unruhen in Ostafrika geriet

Plauen
Während des Aufenthalts von Yvonne Gruber in Tansania kam es wegen der Präsidentschaftswahlen zu Tumulten in dem Land. Das hatte auch Auswirkungen auf den Reiseplan der 60-Jährigen.
Yvonne Gruber ist in Plauen vor allem als Inhaberin des Markisengeschäfts Rollo-Schwabe bekannt. Die 60-Jährige engagiert sich aber auch ehrenamtlich: Für die Wählervereinigung Plauener Liste sitzt sie im Stadtrat. Als es darum ging, einem befreundeten Ehepaar zu helfen, Hilfsgüter ins ostafrikanische Tansania zu bringen, sagte sie zu.
