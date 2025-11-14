Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yvonne Gruber vor dem Krankenhaus nahe dem Tanganjikasee im Nordosten von Tansania. Bild: Yvonne Gruber/privat
Yvonne Gruber vor dem Krankenhaus nahe dem Tanganjikasee im Nordosten von Tansania. Bild: Yvonne Gruber/privat
Plauen
Wie eine Plauenerin in Unruhen in Ostafrika geriet
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während des Aufenthalts von Yvonne Gruber in Tansania kam es wegen der Präsidentschaftswahlen zu Tumulten in dem Land. Das hatte auch Auswirkungen auf den Reiseplan der 60-Jährigen.

Yvonne Gruber ist in Plauen vor allem als Inhaberin des Markisengeschäfts Rollo-Schwabe bekannt. Die 60-Jährige engagiert sich aber auch ehrenamtlich: Für die Wählervereinigung Plauener Liste sitzt sie im Stadtrat. Als es darum ging, einem befreundeten Ehepaar zu helfen, Hilfsgüter ins ostafrikanische Tansania zu bringen, sagte sie zu.
