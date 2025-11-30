Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wie Künstliche Intelligenz im Vogtland helfen soll: Duale Hochschule in Plauen stellt Anwendungsmodelle vor

Susanne Franke, Geschäftsführerin der d-opt GmbH aus Neumark, und Steffen Kretzschmar von der Stadt Plauen haben ein KI-Projekt zur Ermittlung des Wohnraumwertes vorgestellt.
Susanne Franke, Geschäftsführerin der d-opt GmbH aus Neumark, und Steffen Kretzschmar von der Stadt Plauen haben ein KI-Projekt zur Ermittlung des Wohnraumwertes vorgestellt. Bild: Ellen Liebner
Staatssekretärin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Heike Graßmann im Publikum.
Staatssekretärin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Heike Graßmann im Publikum. Bild: Ellen Liebner
Lutz Neumann, Direktor der Dualen Hochschule Sachsen, Standort Plauen.
Lutz Neumann, Direktor der Dualen Hochschule Sachsen, Standort Plauen. Bild: Ellen Liebner
Susanne Franke, Geschäftsführerin der d-opt GmbH aus Neumark, und Steffen Kretzschmar von der Stadt Plauen haben ein KI-Projekt zur Ermittlung des Wohnraumwertes vorgestellt.
Susanne Franke, Geschäftsführerin der d-opt GmbH aus Neumark, und Steffen Kretzschmar von der Stadt Plauen haben ein KI-Projekt zur Ermittlung des Wohnraumwertes vorgestellt. Bild: Ellen Liebner
Staatssekretärin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Heike Graßmann im Publikum.
Staatssekretärin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus, Heike Graßmann im Publikum. Bild: Ellen Liebner
Lutz Neumann, Direktor der Dualen Hochschule Sachsen, Standort Plauen.
Lutz Neumann, Direktor der Dualen Hochschule Sachsen, Standort Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wie Künstliche Intelligenz im Vogtland helfen soll: Duale Hochschule in Plauen stellt Anwendungsmodelle vor
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für viele ist KI abstrakt. Jetzt wurden in Plauen Projekte vorgestellt, die Verwaltungen entlasten sollen und gleichzeitig einen Mehrwert für viele Menschen in der Region bieten können. Doch was wird aus dem lange geplanten KI-Institut?

„Plauen steht vor einer Chance, sich zu einem KI- und Wissenschaftsstandort weiterzuentwickeln“, sagte Staatssekretärin Heike Graßmann bei einer Präsentation in der Dualen Hochschule. Aber was bedeutet das für die Menschen im Vogtland?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
11.11.2025
3 min.
Narren erobern Rathausschlüssel in Plauen: „Mehr Unsinn als die Stadtverwaltung können selbst wir schlecht machen“
Verkleidete Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Joachim Kriester vom VVC.
Mit einem Kampf gegen die künstliche Intelligenz hat die fünfte Jahreszeit im Vogtland begonnen. Nach jahrelanger Pause trat erstmals der Karneval-Nachwuchs auf.
Jonas Patzwaldt
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
10.11.2025
2 min.
Stadt Plauen jetzt mit einem barrierefreien Internetauftritt: Was bedeutet das?
Plauens Internetauftritt ist jetzt barrierefrei. Der Weg führt über den Assistent-Button (rechts oben).
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz soll Menschen mit Einschränkungen mehr Lebensqualität geben. Der Zugang zu Informationen aus dem Rathaus ist nun leichter geworden.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel