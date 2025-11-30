Wie Künstliche Intelligenz im Vogtland helfen soll: Duale Hochschule in Plauen stellt Anwendungsmodelle vor

Für viele ist KI abstrakt. Jetzt wurden in Plauen Projekte vorgestellt, die Verwaltungen entlasten sollen und gleichzeitig einen Mehrwert für viele Menschen in der Region bieten können. Doch was wird aus dem lange geplanten KI-Institut?

„Plauen steht vor einer Chance, sich zu einem KI- und Wissenschaftsstandort weiterzuentwickeln", sagte Staatssekretärin Heike Graßmann bei einer Präsentation in der Dualen Hochschule. Aber was bedeutet das für die Menschen im Vogtland?