MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“

Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster. Bild: Ellen Liebner
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster. Bild: Ellen Liebner
 5 Bilder
Plauen
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.

Der Himmel über der Plauener Elsteraue ist am Donnerstag trüb, Lufttemperatur um die sieben Grad Celsius. Kein Regen. Immerhin. Nicht jeder würde das als optimales Badewetter bezeichnen. Aber es gibt eben solche und solche. Und Comedy-Star Wigald Boning ist keiner, den Wetter vom täglichen Sprung ins kühle Nass abhalten könnte. Er schreibt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
2 min.
„Ein Platz zum gut Eintunken“: Komiker Wigald Boning sucht Badestelle im Vogtland
Seit 2022 steigt Wigald Boning täglich in die Fluten: Seinen 872. Badetag absolvierte er in Bad Elster.
Der Comedian ist bekannt für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass. Im Januar will er im Plauener Malzhaus über sein ausgefallenes Hobby sprechen - und sucht vorab eine neue Badestelle.
Claudia Bodenschatz
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:34 Uhr
5 min.
"Fühle mich bereit" - Zverev kämpft um den großen Coup
Alexander Zverev fühlt sich bereit für den Auftakt der Australian Open.
Alexander Zverev startet mit neuem Elan und alten Fragen ins erste große Turnier 2026. Erreicht der Tennisstar bei den Australian Open sein großes Ziel?
Lars Reinefeld und Kristina Puck, dpa
15.01.2026
3 min.
Ab ins warme Wasser: Kalter Januar beschert Kurbad im Erzgebirge viele Gäste
Die modernisierte Badelandschaft im Gesundheitsbad Actinon.
Das Gesundheitsbad Actinon lockt mit seinen Attraktionen besonders in den kalten Wintermonaten die Gäste. An einer weiteren Modernisierung wird aktuell noch gearbeitet.
Heike Mann
14.01.2026
4 min.
Rock-Lady und Band mit deutsch-deutscher Geschichte: Welche Promis dieses Jahr in Plauen auftreten - und wer schon für 2027 verpflichtet ist
Das Pullunder-Wunder Olaf Schubert strapaziert die Lachmuskeln des Publikums - aber erst im Sommer 2027. Er tritt im Parktheater auf. Der Vorverkauf hat begonnen.
Ob Pullunder-Wunder Olaf Schubert, 70er-Ikone Suzi Quatro oder Kultband Silly: Da kommen - überdacht und Open Air - einige besondere Live-Events auf die Zuschauer zu. Karten gibt’s bei „Freie Presse“.
Sabine Schott
11:32 Uhr
2 min.
Australien: Social-Media-Aus für Kinder zeigt Wirkung
Erklärtes Ziel des Verbots: Kinder und Jugendliche sollen mehr Zeit mit Freunden verbringen. (Symbolbild)
Australien zieht erste Bilanz: Nach dem Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige wurden bereits fast fünf Millionen Accounts gelöscht. Die Regierung feiert - aber es gibt auch eine Klage.
Mehr Artikel