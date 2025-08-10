Wirtschaftsminister besucht Unternehmen im Vogtland: Gespräch in Plauen mit Firma Binz über Bundeswehr

Plauen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besucht am kommenden Freitag drei Unternehmen im Landkreis. Unter anderen auch den Plauener Fahrzeugausstatter Binz.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besucht am kommenden Freitag drei mittelständische Unternehmen im Vogtlandkreis. In Schöneck wird er laut einer Pressemitteilung des Ministeriums zunächst bei der Firma GK Software mit Geschäftsführer Michael Scheibner über Fachkräftegewinnung und die wirtschaftliche Lage in Südwestsachsen...
