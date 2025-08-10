Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wirtschaftsminister besucht Unternehmen im Vogtland: Gespräch in Plauen mit Firma Binz über Bundeswehr

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD).
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD).
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD). Bild: Jan Woitas/dpa/Archiv
Plauen
Wirtschaftsminister besucht Unternehmen im Vogtland: Gespräch in Plauen mit Firma Binz über Bundeswehr
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besucht am kommenden Freitag drei Unternehmen im Landkreis. Unter anderen auch den Plauener Fahrzeugausstatter Binz.

Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besucht am kommenden Freitag drei mittelständische Unternehmen im Vogtlandkreis. In Schöneck wird er laut einer Pressemitteilung des Ministeriums zunächst bei der Firma GK Software mit Geschäftsführer Michael Scheibner über Fachkräftegewinnung und die wirtschaftliche Lage in Südwestsachsen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
10.07.2025
4 min.
Corona-Hilfen in Sachsen: Für diese Unternehmen fällt die Rückzahlung nun weg
Bei Unternehmern mit geringerem Einkommen verzichtet der Freistaat Sachsen im Einzelfall ab sofort auf eine Rückzahlung der Corona-Soforthilfen. Darüber hat Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) am Donnerstag informiert.
„Niemand soll Existenzängste haben“: Angesichts massiver Kritik erlässt die Staatsregierung die Rückzahlung von Corona-Hilfen für zahlreiche Unternehmen. Eine Forderung aber kann und will der zuständige Minister nicht erfüllen.
Frank Hommel
06.07.2025
4 min.
Rückzahlung von Coronahilfe: SAB schickt Bescheid in rekordverdächtigem Tempo ins Vogtland
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat auf anhaltende Kritik reagiert und die Rückzahlung von Coronahilfe-Fördermitteln vorerst gestoppt. Wie geht es weiter?
Die vorläufig ausgesetzten Rückforderungen von Corona-Soforthilfen durch die Sächsische Aufbaubank stellen Betroffene vor Rätsel: Wirksame Hilfe oder Beruhigungspille? Besonderen Charme verspricht ein Ansatz aus Bayern.
Ulrich Riedel
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:50 Uhr
1 min.
Motorroller-Fahrer stürzt in Lichtenwalde in Straßengraben und verletzt sich schwer
Bei einem Unfall in Lichtenwalde wurde ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt.
Laut Polizei hat sich der Unfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße 7704 ereignet.
FP
Mehr Artikel